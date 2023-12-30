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Армия Израиля сообщила об уничтожении штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы

Армия Израиля сообщила об уничтожении штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 01:24
Армия Израиля сообщила об уничтожении штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы.

Как передает Report, об этом армейская пресс-служба сообщила в Telegram.

"Боевая группа 14-й резервной бригады обнаружила и уничтожила одно из укрытий лидера террористической организации ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Штаб-квартира находилась недалеко от города Газа на севере сектора Газа. Военнослужащие осмотрели квартиру с помощью дополнительных технических средств и выяснили, что на цокольном этаже находится шахта туннеля. Солдаты осмотрели шахту и нашли укрепленный туннель, который использовался руководством военного и политического крыльев ХАМАС", - говорится в заявлении.

Квартира оказалась частью длинной и разветвленной сети туннелей, по которым перемещались члены руководства террористической организации ХАМАС.

"По итогам оперативных мероприятий, проведенных по маршруту, туннель был разрушен", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail: Qəzzanın şimalında HƏMAS liderinin qərargahı məhv edilib

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