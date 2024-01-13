О нас

Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС

Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
Другие страны
13 января 2024 г. 16:20
Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Бойцы 99-й дивизии действуют в районе лагерей палестинских беженцев в центральной части сектора Газа. В ходе проверок военнослужащими был выявлен террористический отряд, вооруженный противотанковыми ракетами и автоматами. Военные устроили засаду на террористов и засекли их, входящими в здание, служившее оперативным штабом ХАМАС. Солдаты направили по зданию удар ВВС, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими в этом районе был проведен "целенаправленный рейд на действующий командный центр ХАМАС", в ходе которого были обнаружены "десятки единиц оружия, компьютеров, телефонов и устройств слежения".

После завершения рейда командный центр и вооружение были уничтожены с использованием инженерных возможностей, добавили военные.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın komanda mərkəzi və qərargahının məhv edildiyini açıqlayıb

Другие новости из категории

В Армении произошла цепная авария с участием 17 автомобилей
В Армении произошла цепная авария с участием 17 автомобилей
13 января 2024 г. 17:06
В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика
В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика
13 января 2024 г. 16:49
СМИ: Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации
СМИ: Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации
13 января 2024 г. 16:37
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
13 января 2024 г. 16:05
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне
13 января 2024 г. 15:57
Швеция через 10 лет может стать страной с наибольшим числом заключенных в ЕС
Швеция через 10 лет может стать страной с наибольшим числом заключенных в ЕС
13 января 2024 г. 15:55
Германия отправит в Красное море фрегат Гессен
Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен"
13 января 2024 г. 15:43
В Колумбии оползни унесли жизни 18 человек
В Колумбии оползни унесли жизни 18 человек
13 января 2024 г. 15:28
Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа
Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа
13 января 2024 г. 14:44
Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения
Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения
13 января 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi