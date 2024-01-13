Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Бойцы 99-й дивизии действуют в районе лагерей палестинских беженцев в центральной части сектора Газа. В ходе проверок военнослужащими был выявлен террористический отряд, вооруженный противотанковыми ракетами и автоматами. Военные устроили засаду на террористов и засекли их, входящими в здание, служившее оперативным штабом ХАМАС. Солдаты направили по зданию удар ВВС, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими в этом районе был проведен "целенаправленный рейд на действующий командный центр ХАМАС", в ходе которого были обнаружены "десятки единиц оружия, компьютеров, телефонов и устройств слежения".

После завершения рейда командный центр и вооружение были уничтожены с использованием инженерных возможностей, добавили военные.