Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
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"Бойцы 99-й дивизии действуют в районе лагерей палестинских беженцев в центральной части сектора Газа. В ходе проверок военнослужащими был выявлен террористический отряд, вооруженный противотанковыми ракетами и автоматами. Военные устроили засаду на террористов и засекли их, входящими в здание, служившее оперативным штабом ХАМАС. Солдаты направили по зданию удар ВВС, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащими в этом районе был проведен "целенаправленный рейд на действующий командный центр ХАМАС", в ходе которого были обнаружены "десятки единиц оружия, компьютеров, телефонов и устройств слежения".
После завершения рейда командный центр и вооружение были уничтожены с использованием инженерных возможностей, добавили военные.