Армия Израиля сообщила об уничтожении группы боевиков в палестинском лагере

Израильские военные ликвидировали нескольких боевиков ударом с воздуха во время ночной антитеррористической операции в лагере палестинских беженцев Балата, расположенном в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные ликвидировали нескольких боевиков ударом с воздуха во время ночной антитеррористической операции в лагере палестинских беженцев Балата, расположенном в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали нескольких террористов в лагере Балата в городе Наблус и предотвратили теракты против мирных жителей Израиля. В ходе ночной контртеррористической операции в Балате летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по укрытию, использовавшемуся террористами, которые участвовали в планировании террористических атак против израильского гражданского населения и военных объектов. В число террористов, убитых во время операции, входит Мухаммед Захед, участвовавший в перестрелках в районе Наблуса и планировавший дальнейшую террористическую деятельность", - говорится в заявлении.

В лагере Балата Захед "основал террористическую ячейку, состоящую из молодежи, которую он снабдил взрывчаткой и оружием для террористической деятельности против солдат ЦАХАЛ", отметили в пресс-службе.