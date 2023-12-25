Армия Израиля сообщила об уничтожении более 100 боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа уничтожила более 100 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа уничтожила более 100 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщил официальный представитель израильских вооруженных сил Питер Лернер.

"Подземная инфраструктура ХАМАС в лагере Джебалия была обнаружена и уничтожена в ходе операции ЦАХАЛ", - указал он.

"Операция включала ожесточенные бои, в ходе которых были убиты более 100 террористов. Кроме того, обнаружены, изъяты и уничтожены сотни единиц оружия", - отметил Лернер.