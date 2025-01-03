Армия Израиля сообщила об ударе по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, удару подверглись установки для запуска ракет средней дальности, размещенные на одном из военных объектов "Хезболлах", местоположение которого не уточняется. Еще один удар был нанесен по ракетным установкам, находившимся рядом с другим военным объектом формирований в районе города Набатия на юге Ливана.

"В рамках обеспечения соблюдения договоренностей между Израилем и Ливаном перед ударом Вооруженным силам Ливана был направлен запрос об устранении пусковых установок, представлявших угрозу израильским гражданам и военнослужащим Армии обороны Израиля. Пусковые установки были поражены только после того, как запрос не был рассмотрен Вооруженными силами Ливана. Армия обороны Израиля продолжает действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль в соответствии с договоренностями о прекращении огня", - заявили военные.