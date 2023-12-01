О нас

Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны. Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 21:53
Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана с применением истребителей, боевых вертолетов и артиллерийского огня в ответ на пуски по территории Государства Израиль в течение дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, истребитель израильских ВВС атаковал в районе населенного пункта Малькия на севере страны группу вооруженных радикалов, которые пытались обстрелять израильскую территорию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта
В Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта
1 декабря 2023 г. 20:53
Финляндия и Италия выдвинут инициативы против вредоносного влияния миграции
Финляндия и Италия выдвинут инициативы против вредоносного влияния миграции
1 декабря 2023 г. 20:44
Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера
Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера
1 декабря 2023 г. 20:26
В Замбии более 30 человек оказались под завалами из-за обрушения шахты
В Замбии более 30 человек оказались под завалами из-за обрушения шахты
1 декабря 2023 г. 19:58
Испания выделит €20 млн климатическому фонду
Испания выделит €20 млн климатическому фонду
1 декабря 2023 г. 19:41
В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе
В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе
1 декабря 2023 г. 19:30
ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа
1 декабря 2023 г. 18:46
Во Франции каждые три минуты ребенок становится жертвой сексуального насилия
Во Франции каждые три минуты ребенок становится жертвой сексуального насилия
1 декабря 2023 г. 18:31
Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем
Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем
1 декабря 2023 г. 17:35
Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
1 декабря 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi