Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны. Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израильские ВВС нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана с применением истребителей, боевых вертолетов и артиллерийского огня в ответ на пуски по территории Государства Израиль в течение дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, истребитель израильских ВВС атаковал в районе населенного пункта Малькия на севере страны группу вооруженных радикалов, которые пытались обстрелять израильскую территорию.