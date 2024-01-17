Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребители, танки и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли новые ответные удары по военным объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Истребители, танки и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли новые ответные удары по военным объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители, танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических и военных объектов "Хезболлах" в населенных пунктах Хула и Айта-эш-Шаб на юге Ливана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "в течение дня (16 января - ред.) было зафиксировано несколько запусков снарядов и ракет по районам Рамот-Нафтали, Шушан, Штула и по району горы Манор на севере Израиля". "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь", - добавили военные.