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Армия Израиля сообщила об ответных ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля сообщила об ответных ударах по целям "Хезболлах" в Ливане Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 00:06
Армия Израиля сообщила об ответных ударах по целям Хезболлах в Ливане

Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков ракет и снарядов в направлении районов Араб-эль-Арамше, Ханита и горы Дов на севере Израиля. За последние несколько часов истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Раб-эль-Талатин, Айта-эш-Шаб и Блида в Ливане", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары по районам в Ливане, откуда велся огонь", добавили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "дрон ЦАХАЛ зафиксировал террористический отряд, зашедший на военный объект "Хезболлах" в районе Блиды на юге Ливана".

"Некоторое время назад истребитель ЦАХАЛ нанес удары по военному объекту "Хезболлах", в котором находились террористы", - добавили в армейском ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu “Hizbullah”ın Livandakı obyektlərini bombardman edib

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