Армия Израиля сообщила об освобождении двух заложников, удерживаемых ХАМАС

Армия обороны Израиля освободила двух заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля освободила двух заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщается в совместном заявлении ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и израильской полиции, распространенном армейской пресс-службой.

"В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и полиции Израиля в Рафахе были спасены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман 60 лет и Луис Хар 70 лет, похищенные террористической организацией ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак", - указано в заявлении.

Отмечается, что состояние здоровья заложников хорошее, однако они все равно были отправлены на медицинское освидетельствование в медцентр "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. С тех пор в анклаве продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников.