Армия Израиля сообщила об обстреле военного поста на Западном берегу

Военный пост на Западном берегу реки Иордан был обстрелян неизвестными людьми.

Военный пост на Западном берегу реки Иордан был обстрелян неизвестными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ночью в субботу из проезжающего автомобиля велась стрельба в сторону военного поста недалеко от населенного пункта Ябад [палестинская деревня близ города Дженин на Западном берегу]. Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь по нападавшим. Зафиксировано попадание по автомобилю. Информации о ранениях среди военнослужащих не поступало", - говорится в сообщении.