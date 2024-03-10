Армия Израиля сообщила об авиаударе по отряду радикалов на юге Ливана

Израильские военные нанесли удар по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана.

Израильские военные нанесли удар по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, удар по району населенного пункта Шебаа был нанесен истребителями ВВС Израиля в момент, когда попавший в поле зрения военных отряд готовился обстрелять израильскую территорию.

Утром израильские военные зафиксировали падение летательного аппарата радикальной организации "Хезболлах" на израильской территории. Как сообщили в пресс-службе, аппарат упал в районе горы Хар-Дов на границе Израиля с Ливаном, сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба причинено не было.

Помимо этого, в течение дня был зафиксирован обстрел со стороны Ливана по району населенного пункта Малькия, пострадавших нет, повреждена одна военная машина, добавили в армии.