Армия Израиля сообщила об авиаударе по отряду радикалов на юге Ливана

Израильские военные нанесли удар по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана.
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По ее информации, удар по району населенного пункта Шебаа был нанесен истребителями ВВС Израиля в момент, когда попавший в поле зрения военных отряд готовился обстрелять израильскую территорию.
Утром израильские военные зафиксировали падение летательного аппарата радикальной организации "Хезболлах" на израильской территории. Как сообщили в пресс-службе, аппарат упал в районе горы Хар-Дов на границе Израиля с Ливаном, сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба причинено не было.
Помимо этого, в течение дня был зафиксирован обстрел со стороны Ливана по району населенного пункта Малькия, пострадавших нет, повреждена одна военная машина, добавили в армии.