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Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине

Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине Подразделения Армии обороны Израиля завершили проводившуюся сегодня контртеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан и вышли из города. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Другие страны
19 июня 2023 г. 20:35
Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине

Подразделения Армии обороны Израиля завершили проводившуюся сегодня контртеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан и вышли из города. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Все силы и военные транспортные средства покинули город", - говорится в распространенном сообщении. "На протяжении всего мероприятия задействованные силы действовали решительно, чтобы ликвидировать угрозы в этом районе", - указали в армии.

В пресс-службе отметили, что к операции в Дженине на этот раз были привлечены вертолеты Армии обороны Израиля. Они использовались для эвакуации раненых израильских военных, а также для огневой поддержки подразделений на земле.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что целью операции в Дженине было задержание двух человек, находящихся в розыске. В армии подтвердили, что за время операции семь израильтян - военные и полицейские - получили ранения легкой и средней степени тяжести. Кроме того, еще один военнослужащий Армии обороны Израиля получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь.

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