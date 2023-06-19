Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине

Подразделения Армии обороны Израиля завершили проводившуюся сегодня контртеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан и вышли из города. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Подразделения Армии обороны Израиля завершили проводившуюся сегодня контртеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан и вышли из города. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Все силы и военные транспортные средства покинули город", - говорится в распространенном сообщении. "На протяжении всего мероприятия задействованные силы действовали решительно, чтобы ликвидировать угрозы в этом районе", - указали в армии.

В пресс-службе отметили, что к операции в Дженине на этот раз были привлечены вертолеты Армии обороны Израиля. Они использовались для эвакуации раненых израильских военных, а также для огневой поддержки подразделений на земле.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что целью операции в Дженине было задержание двух человек, находящихся в розыске. В армии подтвердили, что за время операции семь израильтян - военные и полицейские - получили ранения легкой и средней степени тяжести. Кроме того, еще один военнослужащий Армии обороны Израиля получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь.