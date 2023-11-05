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Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 1 350 членов ХАМАС

Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 1 350 членов ХАМАС Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 350 палестинцев, в том числе 850 активистов палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 16:44
Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 1 350 членов ХАМАС

Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 350 человек, в том числе 850 активистов радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент с начала войны 1 350 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (Западный берег Иордании), 850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 5 ноября израильские силовики действовали по всему Западном берегу с целью задержания подозреваемых в терроризме, в том числе в крупных палестинских городах Хеврон и Дженин, где отмечались перестрелки.

"В течение ночи спецподразделения ЦАХАЛ задержали 34 разыскиваемых лица, 18 из которых являются активистами ХАМАС", - отметили в пресс-службе.

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Версия на английском языке IDF says Islamic State operative killed, 36 suspects arrested overnight in West Bank
Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri oktyabrın 7-dən saxlanılan HƏMAS yaraqlılarının sayını açıqlayıb

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