Армия Израиля сообщила о ранении военного после обстрела со стороны Ливана

Ряд северных районов Израиля вновь подвергся обстрелам со стороны Ливана, в результате один израильский военнослужащий получил ранения.

Ряд северных районов Израиля вновь подвергся обстрелам со стороны Ливана, в результате один израильский военнослужащий получил ранения.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, обстрелы с ливанской территории за последние часы велись по окрестностям населенных пунктов Маргалиот и Малькия, расположенным в приграничном районе на севере страны. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, сообщили в пресс-службе.

"В результате запусков один военнослужащий Армии обороны Израиля был легко ранен, он доставлен в больницу для получения медицинской помощи", - говорится в заявлении.

Кроме того, некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре вооруженных формирований организации "Хезболлах" на юге Ливана, проинформировали в армии. Ударам подверглись районы населенных пунктов Эль-Хиям и Раб-Талятин. "Помимо этого, артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по району Хоулы с целью устранения угрозы", - добавили в пресс-службе.