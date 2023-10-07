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Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы Радикалы из сектора Газа утром 7 октября обстреляли ракетами израильскую территорию.
Другие страны
7 октября 2023 г. 09:04
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы

Радикалы из сектора Газа утром 7 октября обстреляли ракетами израильскую территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах и следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды.

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Версия на английском языке Sirens warn of rockets launched towards Israel from Gaza
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