Армия Израиля сообщила о поражении трех военных постов в Ливане

Израильские военные сообщили, что нанесли удары по трем военным постам в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля.

Израильские военные сообщили, что нанесли удары по трем военным постам в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад, после того как солдаты ЦАХАЛа заметили террористов, пытавшихся запустить противотанковую ракету из Ливана в Израиль, танк ЦАХАЛа уничтожил два военных поста на территории Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по военному посту, с которого была выпущена противотанковая ракета по району Метулы (город на севере Израиля)", - говорится в заявлении.

В армии также сообщили, что "недавно был обстрелян район Хар-Дов". "Солдаты ЦАХАЛа ответили боевым огнем", - добавили в пресс-службе.