Армия Израиля сообщила о поражении 40 ракетных и минометных площадок "Исламского джихада"

Израильские истребители и вертолеты поразили в среду 40 площадок для запуска ракет и минометных снарядов радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

Израильские истребители и вертолеты поразили в среду 40 площадок для запуска ракет и минометных снарядов радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что военные продолжают наносить удары по целям радикалов в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства ранее.

"Истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по 40 ракетным и минометным площадкам и установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Армия продолжает наносить удары по пусковым установкам и дополнительным позициям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.