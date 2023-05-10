О нас

Армия Израиля сообщила о поражении 40 ракетных и минометных площадок "Исламского джихада"

Армия Израиля сообщила о поражении 40 ракетных и минометных площадок "Исламского джихада" Израильские истребители и вертолеты поразили в среду 40 площадок для запуска ракет и минометных снарядов радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа.
Другие страны
10 мая 2023 г. 17:46
Армия Израиля сообщила о поражении 40 ракетных и минометных площадок Исламского джихада

Израильские истребители и вертолеты поразили в среду 40 площадок для запуска ракет и минометных снарядов радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что военные продолжают наносить удары по целям радикалов в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства ранее.

"Истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по 40 ракетным и минометным площадкам и установкам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Армия продолжает наносить удары по пусковым установкам и дополнительным позициям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Экс-главу МИД Пакистана задержали за подстрекательство и организацию протестов
Экс-главу МИД Пакистана задержали за подстрекательство и организацию протестов
10 мая 2023 г. 16:58
Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ
Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ
10 мая 2023 г. 16:36
Генконсульства ФРГ в четырех городах России прекратят прием заявлений на визы
Генконсульства ФРГ в четырех городах России прекратят прием заявлений на визы
10 мая 2023 г. 16:21
В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране
В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране
10 мая 2023 г. 15:36
МИД Польши вручил ноту протеста послу РФ из-за инцидента с самолетом над Черным морем
МИД Польши вручил ноту протеста послу РФ из-за инцидента с самолетом над Черным морем
10 мая 2023 г. 14:32
В Нигерии при опрокидывании лодки утонули 15 детей
В Нигерии при опрокидывании лодки утонули 15 детей
10 мая 2023 г. 13:36
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае
10 мая 2023 г. 11:54
Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии
Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии
10 мая 2023 г. 11:31
На саммите G7 в Хиросиме обсудят вопрос о замороженной собственности россиян
На саммите G7 в Хиросиме обсудят вопрос о замороженной собственности россиян
10 мая 2023 г. 09:32
Великобритания собирается признать ЧВК Вагнер террористической организацией
Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
10 мая 2023 г. 08:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi