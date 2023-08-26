О нас

Армия Израиля сообщила о перестрелке при задержании подозреваемых на Западном берегу

Армия Израиля сообщила о перестрелке при задержании подозреваемых на Западном берегу Израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими радикалами в ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме в деревне Кафр-Дан близ города Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
26 августа 2023 г. 14:18
Армия Израиля сообщила о перестрелке при задержании подозреваемых на Западном берегу

Израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими радикалами в ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме в деревне Кафр-Дан близ города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на ТАСС.

"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля провели контртеррористическую операцию в населенном пункте Кафр-Дан по задержанию двух разыскиваемых подозреваемых. В ходе операции подозреваемые бросали взрывные устройства и открывали огонь по солдатам, которые ответили стрельбой боевыми патронами", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Военные добавили, что о раненых с израильской стороны сообщений не поступало.

Военные также информировали, что "ночью велась стрельба в направлении армейского поста близ населенного пункта Хурса" на Западном берегу. "О пострадавших и ущербе не сообщалось", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза
Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза
26 августа 2023 г. 13:18
МИД Украины: Категорически неприемлемо продление запрета на импорт украинского зерна
МИД Украины: Категорически неприемлемо продление запрета на импорт украинского зерна
26 августа 2023 г. 13:00
Польские пограничники сообщили о нападении нелегалов на границе с Беларусью
Польские пограничники сообщили о нападении нелегалов на границе с Беларусью
26 августа 2023 г. 12:46
Из порта Одессы вышло второе судно после прекращения зерновой сделки
Из порта Одессы вышло второе судно после прекращения зерновой сделки
26 августа 2023 г. 12:38
Страны ЕС рекордно увеличили экспорт подсолнечного масла
Страны ЕС рекордно увеличили экспорт подсолнечного масла
26 августа 2023 г. 12:28
ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности
ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности
26 августа 2023 г. 12:17
Остров Лампедуза перегружен мигрантами почти в 10 раз
Остров Лампедуза перегружен мигрантами почти в 10 раз
26 августа 2023 г. 11:59
Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА Shahed
Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА "Shahed"
26 августа 2023 г. 11:42
В США впервые хотят применить смертную казнь с вдыханием азота
В США впервые хотят применить смертную казнь с вдыханием азота
26 августа 2023 г. 11:37
В Румынии в ДТП пострадали 22 человека
В Румынии в ДТП пострадали 22 человека
26 августа 2023 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi