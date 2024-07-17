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Армия Израиля сообщила о перехвате части летевших со стороны Ливана ракет

Армия Израиля сообщила о перехвате части летевших со стороны Ливана ракет Армии обороны Израиля перехватила некоторые из 15 летевших со стороны Ливана ракет и нанесла удары по объектам вооруженной милиции "Хезболлах" в этой стране.
Другие страны
17 июля 2024 г. 07:52
Армия Израиля сообщила о перехвате части летевших со стороны Ливана ракет

Армии обороны Израиля перехватила некоторые из 15 летевших со стороны Ливана ракет и нанесла удары по объектам вооруженной милиции "Хезболлах" в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"После того, как в районе города Нагария прозвучали сирены, было обнаружено около 15 ракет, летевших со стороны Ливана. Некоторые снаряды были успешно перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ, остальные упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ также информировала, что "израильские ВВС нанесли удары по инфраструктуре террористов "Хезболлах" в районах Ярине, Айта-эш-Шаб и Альма-эль-Хаеб на юге Ливана". "Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угрозы в районе Мадждал-Зун", - добавили в армейской пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livanın müxtəlif bölgələrində "Hizbullah"ın infrastrukturuna zərbələr endirib

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