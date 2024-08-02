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Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника из Ливана над Голанами

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника из Ливана над Голанами Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.
Другие страны
2 августа 2024 г. 19:55
Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника из Ливана над Голанами

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации израильской армии, в районе перехвата объявлялась воздушная тревога. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте падений обломков начался пожар.

"В настоящее время пожарные службы Израиля работают в этом районе, чтобы потушить пожар, возникший из-за упавших обломков после перехвата", - говорится в сообщении.

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