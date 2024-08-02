Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника из Ливана над Голанами

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации израильской армии, в районе перехвата объявлялась воздушная тревога. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте падений обломков начался пожар.

"В настоящее время пожарные службы Израиля работают в этом районе, чтобы потушить пожар, возникший из-за упавших обломков после перехвата", - говорится в сообщении.