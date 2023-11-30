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Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа Израильские военные получили от Красного Креста подтверждение того, что его сотрудники приняли двух освобожденных из сектора Газа заложниц, которые уже движутся в сторону Израиля.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 02:39
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа

Израильские военные получили от Красного Креста подтверждение того, что его сотрудники приняли двух освобожденных из сектора Газа заложниц, которые уже движутся в сторону Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По данным, полученным от Красного Креста, две освобожденные заложницы уже на пути к израильской территории. Ожидается освобождение еще 10 израильтян", - говорится в сообщении.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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