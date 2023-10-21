Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные наносят удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.