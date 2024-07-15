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Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
15 июля 2024 г. 05:06
Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам Хезболлах на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

По ее информации, целью атак стали объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Бани-Хайян и Мейс-эль-Джебель.

Кроме того, был нанесен удар по строению "Хезболлах" военного назначения в районе поселка Хоула в Южном Ливане, проинформировала Армия обороны Израиля.

Напомним, что 18 июня израильская армия утвердила оперативные планы наступательных действий в Ливане. Власти Израиля вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают нанести удар по силам "Хезболлах", которые периодически обстреливают территорию еврейского государства с юга Ливана.

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