Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

По ее информации, целью атак стали объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Бани-Хайян и Мейс-эль-Джебель.

Кроме того, был нанесен удар по строению "Хезболлах" военного назначения в районе поселка Хоула в Южном Ливане, проинформировала Армия обороны Израиля.

Напомним, что 18 июня израильская армия утвердила оперативные планы наступательных действий в Ливане. Власти Израиля вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают нанести удар по силам "Хезболлах", которые периодически обстреливают территорию еврейского государства с юга Ливана.