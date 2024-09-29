Армия Израиля сообщила о новом ударе по палестинским радикалам в школе Газы

Израильские военные нанесли удар по зданию одной из школ в секторе Газа, целью которого был штаб военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные нанесли удар по зданию одной из школ в секторе Газа, целью которого был штаб военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Самолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре террористической организации ХАМАС, оборудованном на территории комплекса, ранее использовавшегося как школа "Умм-эль-Фахм", на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению военных, этот штаб использовался радикалами из ХАМАС "для планирования и проведения террористических операций против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль".

Уточняется, что перед нанесением удара были приняты дополнительные меры для снижения риска причинения вреда местному гражданскому населению.