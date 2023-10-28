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Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана и открыли ответный огонь.
Другие страны
28 октября 2023 г. 20:51
Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана и открыли ответный огонь.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков с ливанской территории в сторону северной части Израиля, в районе Зарита", - говорится в сообщении.

По информации армии, сообщений о пострадавших не поступало, материальный ущерб не причинен.

Одновременно армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенном пункте Штула, расположенном у самой границы с Ливаном.

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