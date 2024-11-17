Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по окрестностям Бейрута

Израильские ВВС нанесли новые удары по окрестностям ливанской столицы.

Израильские ВВС нанесли новые удары по окрестностям ливанской столицы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, целями очередной серии атак вновь стали объекты организации "Хезболлах", расположенные в районе пригорода Дахия.

Отмечается, что бомбардировке подверглись командные пункты и иные объекты военной инфраструктуры, которая, по версии израильской стороны, преднамеренно размещена среди гражданской застройки.

Перед нанесением ударов военные приняли "многочисленные меры" для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в армии.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.