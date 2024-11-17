Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по окрестностям Бейрута

Израильские ВВС нанесли новые удары по окрестностям ливанской столицы.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, целями очередной серии атак вновь стали объекты организации "Хезболлах", расположенные в районе пригорода Дахия.
Отмечается, что бомбардировке подверглись командные пункты и иные объекты военной инфраструктуры, которая, по версии израильской стороны, преднамеренно размещена среди гражданской застройки.
Перед нанесением ударов военные приняли "многочисленные меры" для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в армии.
Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.