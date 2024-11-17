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Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по окрестностям Бейрута

Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по окрестностям Бейрута Израильские ВВС нанесли новые удары по окрестностям ливанской столицы.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 15:05
Армия Израиля сообщила о новой серии авиаударов по окрестностям Бейрута

Израильские ВВС нанесли новые удары по окрестностям ливанской столицы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, целями очередной серии атак вновь стали объекты организации "Хезболлах", расположенные в районе пригорода Дахия.

Отмечается, что бомбардировке подверглись командные пункты и иные объекты военной инфраструктуры, которая, по версии израильской стороны, преднамеренно размещена среди гражданской застройки.

Перед нанесением ударов военные приняли "многочисленные меры" для снижения риска причинения вреда мирным жителям, заверили в армии.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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