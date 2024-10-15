ВВС Израиля за сутки поразили свыше 200 позиций и пусковых установок "Хезболлах"

Израильские военные за прошедшие сутки поразили свыше 230 целей в Ливане и секторе Газа.

Израильские военные за минувшие сутки подвергли бомбардировке более 200 позиций и пусковых установок радикальной организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"За прошедший день ВВС в координации с сухопутными силами нанесли удары более чем по 200 террористическим целям "Хезболлах" на юге Ливана и в глубине его территории, в том числе по террористическим ячейкам, местам базирования противотанковых ракетных комплексов, а также по пусковым установкам ракет класса земля - земля", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.