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Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 19:03
Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам Хезболлах в Ливане

Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад израильские истребители нанесли удар по пусковой установке, где действовали террористы "Хезболлах", а также по наблюдательным постам "Хезболлах" в окрестностях Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана. Кроме того, по террористической ячейке в районе Блиды на юге Ливана был нанесен удар танковым огнем", - говорится в сообщении.

Помимо этого, указали в пресс-службе, после сирен воздушной тревоги, прозвучавших ранее в некоторых районах на севере Израиля, был зафиксирован запуск нескольких снарядов по израильской территории со стороны Ливана. "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - отмечается в сводке.

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Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri Livanın cənubundakı “Hizbullah” mövqelərini atəşə tutub

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