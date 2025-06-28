Армия Израиля сообщила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС

Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС, который занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.

Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС, который занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС. Его нынешняя должность - начальник штаба в военном крыле террористической организации", - говорится в заявлении.

По утверждению ЦАХАЛ, "аль-Исса был одним из последних высокопоставленных деятелей ХАМАС, занимавших руководящие должности в организации до 7 октября 2023 года и остававшихся в секторе Газа". Кроме того, он сыграл важную роль в планировании и осуществлении 7 октября нападения на приграничные израильские населенные пункты боевиков ХАМАС из сектора Газа, добавили в ведомстве.