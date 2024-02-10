Армия Израиля сообщила о ликвидации с воздуха двух командиров ХАМАС в Рафахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации ударом с воздуха в городе Рафах на юге сектора Газа двух командиров радикального движения ХАМАС.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации ударом с воздуха в городе Рафах на юге сектора Газа двух командиров радикального движения ХАМАС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня ударом с БПЛА в Рафахе был ликвидирован высокопоставленный деятель [движения] ХАМАС Ахмед Элиакуби, который отвечал за обеспечение безопасности лидеров ХАМАС и занимал должность старшего командира сил ХАМАС в районе Рафаха. В результате удара были также ликвидированы высокопоставленный командир ХАМАС Иман Рантиси и еще один боевик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что удары наносились в соответствии с разведданными Службы общей безопасности Израиля и армии.