Армия Израиля сообщила о ликвидации с воздуха двух командиров ХАМАС в Рафахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации ударом с воздуха в городе Рафах на юге сектора Газа двух командиров радикального движения ХАМАС.
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"Ранее сегодня ударом с БПЛА в Рафахе был ликвидирован высокопоставленный деятель [движения] ХАМАС Ахмед Элиакуби, который отвечал за обеспечение безопасности лидеров ХАМАС и занимал должность старшего командира сил ХАМАС в районе Рафаха. В результате удара были также ликвидированы высокопоставленный командир ХАМАС Иман Рантиси и еще один боевик", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что удары наносились в соответствии с разведданными Службы общей безопасности Израиля и армии.