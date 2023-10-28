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Армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабе.
Другие страны
28 октября 2023 г. 09:26
Армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Основываясь на данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля, ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе. Он принимал участие в планировании резни в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Он руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "Абу Ракаба отвечал в ХАМАС за БПЛА, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону".

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