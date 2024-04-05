Армия Израиля сообщила о готовившейся атаке со стороны ливанского движения "Амаль"

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаудара по инфраструктуре движения "Амаль" в Ливане.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаудара по инфраструктуре движения "Амаль" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Некоторое время назад истребители ударили по военному комплексу организации, планировавшей, по данным Израиля, в ближайшее время атаковать территорию еврейского государства.

Как уточнили в армии, объект был расположен в районе города Марджаюн на юге Ливана, в момент удара там находились радикалы. По данным военных, вооруженные сторонники движения участвуют в эскалации на ливано-израильской границе, начавшейся вслед за операцией Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. "На протяжении всей войны движение "Амаль" действовало против Государства Израиль и планировало совершить еще одну атаку в отношении израильской территории в последние дни", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что военные выявили в приграничном районе радикала, "осуществлявшего наблюдательные действия при помощи беспилотного летательного аппарата с целью направления ударов по северу Израиля". Военные передали координаты ВВС Израиля, которые нанесли по этому радикалу удар, проинформировали в армии.