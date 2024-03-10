Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля сообщила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армейской пресс-службы, 43-летний резервист майор Амишар Бен Давид, служивший в оперативной бригаде "Оз", погиб в бою в Хан-Юнисе. По данным издания The Jerusalem Post, Бен Давид приходился двоюродным братом министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу. Он стал 248 погибшим солдатом с момента начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

С учетом последних данных общее число погибших израильских военных за время нового обострения палестино-израильского конфликта составило уже 587, информировала армейская пресс-служба.