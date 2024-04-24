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Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 08:07
Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

42-летний сержант Салм Алькрешат, служивший в Северной бригаде дивизии "Газа", погиб в бою в северной части палестинского анклава. Он стал 261-м погибшим военным с момента начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

С учетом последних данных, общее число военных Армии обороны Израиля, погибших за время нового обострения палестино-израильского конфликта, составило уже 606 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada həlak olan İsrail əsgərlərinin sayı 261-ə çatıb

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