Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

42-летний сержант Салм Алькрешат, служивший в Северной бригаде дивизии "Газа", погиб в бою в северной части палестинского анклава. Он стал 261-м погибшим военным с момента начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

С учетом последних данных, общее число военных Армии обороны Израиля, погибших за время нового обострения палестино-израильского конфликта, составило уже 606 человек.