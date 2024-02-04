Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в результате боевых действий против палестинского движения ХАМАС в сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в результате боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин, служивший в 924-м батальоне 10-й бригады ЦАХАЛ, погиб в бою на юге сектора Газа. Он стал 225-м погибшим военнослужащим с момента начала Израилем наземной операции в секторе Газа.

С учетом последних данных общее число погибших израильских военных за время нового обострения палестино-израильского конфликта составило уже 562, информировала пресс-служба ЦАХАЛ.