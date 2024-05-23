Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих в боях на севере Газы

Армия Израиля проинформировала о гибели трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия Израиля проинформировала о гибели трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

По данным ее пресс-службы, 33-летний старший сержант, 22-летний капитан и 21-летний сержант были убиты в среду в боях на севере палестинского анклава.

С учетом последних данных количество израильских солдат и офицеров, погибших с момента начала сухопутного наступления в Газе, достигло 282. Общее число жертв среди военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 634.