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Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих в боях на севере Газы

Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих в боях на севере Газы Армия Израиля проинформировала о гибели трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
23 мая 2024 г. 07:49
Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих в боях на севере Газы

Армия Израиля проинформировала о гибели трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

По данным ее пресс-службы, 33-летний старший сержант, 22-летний капитан и 21-летний сержант были убиты в среду в боях на севере палестинского анклава.

С учетом последних данных количество израильских солдат и офицеров, погибших с момента начала сухопутного наступления в Газе, достигло 282. Общее число жертв среди военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 634.

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Версия на английском языке IDF says three soldiers killed fighting Hamas in northern Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке Qəzzada döyüşlərdə İsrail ordusunun daha bir neçə hərbçisi həlak olub

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