Армия Израиля сообщила о гибели семи военнослужащих на юге Газы

Семь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против подразделений палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Семь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против подразделений палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В результате взрыва бронетранспортера в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли семь солдат и был тяжело ранен еще один. Все они служили в 605-м боевом инженерном батальоне бригады "Барак", информировала армейская пресс-служба. С учетом этих данных число погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 878.