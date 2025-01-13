Армия Израиля сообщила о гибели пяти солдат в бою в секторе Газа

Пятеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты в ходе боевых действий на севере сектора Газа.

Пятеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты в ходе боевых действий на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, в ходе боестолкновения на севере палестинского анклава еще восемь израильских военнослужащих получили тяжелые ранения и были эвакуированы в госпиталь для дальнейшего лечения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.