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Армия Израиля сообщила о гибели пяти солдат в бою в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о гибели пяти солдат в бою в секторе Газа Пятеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты в ходе боевых действий на севере сектора Газа.
Другие страны
13 января 2025 г. 22:09
Армия Израиля сообщила о гибели пяти солдат в бою в секторе Газа

Пятеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты в ходе боевых действий на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, в ходе боестолкновения на севере палестинского анклава еще восемь израильских военнослужащих получили тяжелые ранения и были эвакуированы в госпиталь для дальнейшего лечения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.

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