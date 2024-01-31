Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа

Армия обороны Израиля потеряла еще трех военнослужащих в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля потеряла еще трех военнослужащих в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Двое военных были убиты на юге сектора Газа. Еще один военнослужащий погиб в ходе боевых действий на севере анклава. Таким образом, с начала израильскими силами наземной операции погибли свыше 220 израильских военнослужащих. Общие потери израильской армии с момента обострения конфликта достигли порядка 560 военнослужащих.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.