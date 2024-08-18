Армия Израиля сообщила о гибели еще двух военнослужащих в секторе Газа

Армия Израиля подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия Израиля подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

34-летний майор Мордехай Йосеф Бен Шуам и 34-летний майор Йотам Ицхак Пелец, военнослужащие батальона 8119 Иерусалимской бригады корпуса материально-технического обеспечения ЦАХАЛ, погибли в боях в центральной части палестинского анклава.

С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 331. Общее число погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта израильских военных составило, по данным пресс-службы, 691.