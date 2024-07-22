Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели двух заложников, которых похитили члены радикального палестинского движения ХАМАС. Их тела все еще остаются в секторе Газа, обстоятельства гибели обоих заложников выясняются.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели двух заложников, которых похитили члены радикального палестинского движения ХАМАС. Их тела все еще остаются в секторе Газа, обстоятельства гибели обоих заложников выясняются.

Как передает Report, об этом израильские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Сегодня (в воскресенье) представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных Алекса Данцига и Ягева Бухштаба, что их больше нет в живых, а тела находятся у террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства смерти обоих заложников в плену ХАМАС изучаются соответствующими инстанциями.