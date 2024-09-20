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Армия Израиля сообщила о гибели двух военных на границе с Ливаном

Армия Израиля сообщила о гибели двух военных на границе с Ливаном Двое израильских военнослужащих погибли и еще девять получили ранения в результате атак на границе с Ливаном, предпринятых организацией "Хезболлах".
Другие страны
20 сентября 2024 г. 09:11
Армия Израиля сообщила о гибели двух военных на границе с Ливаном

Двое израильских военнослужащих погибли и еще девять получили ранения в результате атак на границе с Ливаном, предпринятых организацией "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, майор, командовавший ротой материально-технического обеспечения бригады "Барам", погиб, а один солдат был ранен после того, как начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный "Хезболлах", нанес удар по району в Западной Галилее. Также сообщается, что сержант из 51-го батальона бригады "Голани" был убит, а восемь других солдат получили ранения, когда выпущенные беовиками с территории Ливана две противотанковые ракеты поразили армейские позиции в районе хребта Рамим.

С учетом этих сведений число погибших израильских солдат с начала нового витка ближневосточного кризиса составило, по данным пресс-службы, уже 715, свыше 4,4 тыс. военных были ранены.

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