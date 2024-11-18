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Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели двух военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 05:51
Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели двух военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным пресс-службы, 22-летний капитан Йогев Фази и 21-летний старший сержант Ноам Эйтан погибли в бою на севере сектора Газа. С учетом последних данных, число павших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям армейской пресс-службы, уже 798.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusunun müharibə itkilərinin ümumi sayı 798 nəfərə çatıb

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