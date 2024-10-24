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Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в Ливане

Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в Ливане Четверо израильских военнослужащих погибли во время боевых действий в Ливане.
Другие страны
24 октября 2024 г. 23:13
Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в Ливане

Четверо израильских военнослужащих погибли во время боевых действий в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, все они служили в пехотной бригаде "Кармели" и пали в бою на юге Ливана.

Кроме того, трое их сослуживцев в результате того же инцидента получили ранения и сейчас госпитализированы, сообщили в ЦАХАЛ.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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