Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в Ливане

Четверо израильских военнослужащих погибли во время боевых действий в Ливане.

Четверо израильских военнослужащих погибли во время боевых действий в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, все они служили в пехотной бригаде "Кармели" и пали в бою на юге Ливана.

Кроме того, трое их сослуживцев в результате того же инцидента получили ранения и сейчас госпитализированы, сообщили в ЦАХАЛ.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.