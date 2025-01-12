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Армия Израиля сообщила о гибели четырех своих военных в боях в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о гибели четырех своих военных в боях в секторе Газа Израильская армия сообщила о гибели четырех своих военнослужащих на севере сектора Газа.
Другие страны
12 января 2025 г. 02:51
Армия Израиля сообщила о гибели четырех своих военных в боях в секторе Газа

Израильская армия сообщила о гибели четырех своих военнослужащих на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Telegram.

В ходе боев на севере палестинского анклава погибли 37-летний старшина запаса Александр Федоренко, служивший водителем грузовика в бригаде "Махац", и трое военнослужащих 931-го батальона бригады "Нахаль": 21-летний старший сержант Данила Дьяков, 19-летний сержант Яхав Мааян и 19-летний сержант Элиав Астукер.

Кроме того, в результате того же инцидента тяжелые ранения получили офицер запаса и солдат из бригады "Нахаль", они эвакуированы в госпиталь, их имена пока не называются.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования родным погибших.

"Они пали, защищая родину, в боях на севере сектора Газа в войне за наше существование и безопасность. Их храбрость и мужество навсегда останутся в наших сердцах", - написал он в X.

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