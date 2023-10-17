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Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана

Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности.
Другие страны
17 октября 2023 г. 19:11
Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана

Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Из Ливана в сторону израильской территории были запущены две ракеты. Одна была успешно перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, вторая упала в незаселенной местности и не перехватывалась в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livandan ölkəyə iki raket atıldığını açıqlayıb

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