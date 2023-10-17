Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана

Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности.

Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Из Ливана в сторону израильской территории были запущены две ракеты. Одна была успешно перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, вторая упала в незаселенной местности и не перехватывалась в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".