Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Как отмечает государственная телерадиокомпания Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как ранее с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью. Это привело к пожарам на открытой местности в ряде районов.