О нас

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 20:11
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Как отмечает государственная телерадиокомпания Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как ранее с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью. Это привело к пожарам на открытой местности в ряде районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israeli army says carrying out strikes on Gaza Strip

Экслюзивные новости

Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi