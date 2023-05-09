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Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 10 объектам радикалов в секторе Газа

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 10 объектам радикалов в секторе Газа Израильские военные в рамках начавшейся в ночь на вторник операции "Щит и стрела" вывели из строя 10 объектов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа.
Другие страны
9 мая 2023 г. 09:09
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 10 объектам радикалов в секторе Газа

Израильские военные в рамках начавшейся в ночь на вторник операции "Щит и стрела" вывели из строя 10 объектов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее данным, "Армия обороны Израиля нанесла удары по 10 цехам по производству оружия и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад".

По информации военных, удары наносили истребители и вертолеты, в числе подвергшихся бомбардировкам целей были цех по производству оружия в городе Хан-Юнис и объект, на котором производился цемент для строительства подземных туннелей, используемых при осуществлении террористической деятельности.

"Кроме того, были нанесены удары по шести военным объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду", большинство из них использовалось в качестве оружейных складов и логистической инфраструктуры этой террористической организации", - добавили в армии. Помимо этого, израильтяне нанесли удар по военному посту "Исламского джихада" в южной части сектора Газа, отметили в пресс-службе.

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Версия на английском языке Israeli army says it attacked 10 radicals' targets in Gaza Strip

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