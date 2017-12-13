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    Армия Израиля сбила две палестинские ракеты, запущенные из cектора Газа

    О наличии пострадавших информации не поступало

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    О наличии пострадавших информации не поступало. Обстрел активировал сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тыс. израильтян.

    Ракетные обстрелы с территории палестинского анклава заметно участились с началом на прошлой неделе протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля

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