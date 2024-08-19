Армия Израиля расширила зоны операций у Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха

Армия Израиля сообщила о расширении зон операций в районах городов Хан-Юнис на юге сектора Газа и Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Армия Израиля сообщила о расширении зон операций в районах городов Хан-Юнис на юге сектора Газа и Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Как передает Report , об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"В этих районах войска уничтожают террористов и террористические боевые комплексы на земле и под землей. В одном из таких комплексов были обнаружены десятки ракетных установок и несколько противотанковых ракет", - отмечено в сообщении.

Согласно информации, в этом районе войска обнаружили и уничтожили подземный туннель длиной примерно в 1,5 км с встроенным боевым комплексом радикального движения ХАМАС, где были обнаружены оружие, взрывчатые вещества и запасы для долгосрочного пребывания, использовавшиеся террористами, которые покинули комплекс до прибытия войск.